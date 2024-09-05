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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.94元，其中最高估值2.05元，最低估值1.82元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.05(2.1)3.33.924.01
最低值1.82(1.82)2.373.034.01
平均值1.94(1.97)2.83.444.01
中位數1.94(1.98)2.713.54.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.78億44.17億46.91億47.26億
最低值39.86億42.57億44.96億47.26億
平均值40.02億43.19億45.91億47.26億
中位數39.97億42.90億45.83億47.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.612.323.191.001.71
營業收入35.72億35.32億36.21億36.33億43.87億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

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