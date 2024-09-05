鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.94元，其中最高估值2.05元，最低估值1.82元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.05(2.1)
|3.3
|3.92
|4.01
|最低值
|1.82(1.82)
|2.37
|3.03
|4.01
|平均值
|1.94(1.97)
|2.8
|3.44
|4.01
|中位數
|1.94(1.98)
|2.71
|3.5
|4.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.78億
|44.17億
|46.91億
|47.26億
|最低值
|39.86億
|42.57億
|44.96億
|47.26億
|平均值
|40.02億
|43.19億
|45.91億
|47.26億
|中位數
|39.97億
|42.90億
|45.83億
|47.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.61
|2.32
|3.19
|1.00
|1.71
|營業收入
|35.72億
|35.32億
|36.21億
|36.33億
|43.87億
詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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