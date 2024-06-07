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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為57.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.18元下修至1.98元，其中最高估值2.1元，最低估值1.82元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.1(2.6)3.33.92
最低值1.82(1.84)2.413.03
平均值1.97(2.21)2.863.45
中位數1.98(2.18)2.873.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值40.14億44.17億47.22億
最低值39.75億42.57億44.96億
平均值39.99億43.18億45.97億
中位數40.01億42.98億45.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.612.323.191.001.71
營業收入35.72億35.32億36.21億36.33億43.87億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

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