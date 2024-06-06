鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為57.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.18元下修至1.98元，其中最高估值2.1元，最低估值1.82元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.1(2.6)
|3.3
|3.92
|最低值
|1.82(1.84)
|2.41
|3.03
|平均值
|1.97(2.21)
|2.86
|3.45
|中位數
|1.98(2.18)
|2.87
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40.14億
|44.17億
|47.22億
|最低值
|39.75億
|42.57億
|44.96億
|平均值
|39.99億
|43.18億
|45.97億
|中位數
|40.01億
|42.98億
|45.85億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.61
|2.32
|3.19
|1.00
|1.71
|營業收入
|35.72億
|35.32億
|36.21億
|36.33億
|43.87億
詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇