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鉅亨速報

盤後速報 - 愛山林(2540)下週(9月12日)除權息6.5元，預估參考價140.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


愛山林(2540-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利5元，合計股利6.5元。

以今日(9月5日)收盤價211.50元計算，預估參考價為140.0元，權息值合計為71.5元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

愛山林(2540-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。近5日股價上漲10%，集中市場加權指數下跌5.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 211.50 1.5 0.71% 5.0
2023/09/13 98.0 1.5 1.53% 3.5
2022/09/19 150.0 3.5 2.33% 6.5
2021/10/26 90.0 1.0 1.11% 1.0

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