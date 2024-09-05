盤後速報 - 愛山林(2540)下週(9月12日)除權息6.5元，預估參考價140.0元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05
愛山林(2540-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利5元，合計股利6.5元。
以今日(9月5日)收盤價211.50元計算，預估參考價為140.0元，權息值合計為71.5元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
愛山林(2540-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。近5日股價上漲10%，集中市場加權指數下跌5.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|211.50
|1.5
|0.71%
|5.0
|2023/09/13
|98.0
|1.5
|1.53%
|3.5
|2022/09/19
|150.0
|3.5
|2.33%
|6.5
|2021/10/26
|90.0
|1.0
|1.11%
|1.0
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