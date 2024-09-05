鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.18元，其中最高估值2.44元，最低估值2.05元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.44(2.44)
|2.72
|3.17
|3.66
|最低值
|2.05(2.13)
|2.08
|2.85
|3.66
|平均值
|2.22(2.29)
|2.51
|3.03
|3.66
|中位數
|2.18(2.32)
|2.54
|3.06
|3.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.69億
|81.82億
|90.00億
|86.15億
|最低值
|73.00億
|72.11億
|80.28億
|86.15億
|平均值
|74.14億
|77.63億
|84.11億
|86.15億
|中位數
|73.88億
|77.51億
|82.04億
|86.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.26
|0.28
|0.99
|2.13
|2.15
|營業收入
|33.89億
|36.42億
|50.04億
|66.51億
|67.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Core & Main Inc Class A(CNM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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