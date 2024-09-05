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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.18元，其中最高估值2.44元，最低估值2.05元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.44(2.44)2.723.173.66
最低值2.05(2.13)2.082.853.66
平均值2.22(2.29)2.513.033.66
中位數2.18(2.32)2.543.063.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.69億81.82億90.00億86.15億
最低值73.00億72.11億80.28億86.15億
平均值74.14億77.63億84.11億86.15億
中位數73.88億77.51億82.04億86.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.260.280.992.132.15
營業收入33.89億36.42億50.04億66.51億67.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Core & Main Inc Class A(CNM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNM

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