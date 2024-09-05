下半年最重要金融科技盛會之一！2024上海外灘大會今登場 參展企業數再創高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-05 12:15

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2024 年外灘大會今 (5) 日在上海開幕，本屆大會延續「科技 · 創造可持續未來」主題聚焦 AI 產業新實踐、科技人文新思考、金融科技新探索三大方向，討論與分享 AI 時代下的挑戰與機遇。

《新浪財經》報導，今年外灘大會延續高規格嘉賓陣容，外籍參會嘉賓數量創新高，邀請到 10 餘位享有盛譽的中外院士，以及 500 多位產業領軍人物作為演講嘉賓，探討科技趨勢與產業的深度融合，其中包括中國科學院院士、復旦大學校長金力，中國工程院院士、阿里雲創始人王堅以及「機器學習之父」、美國三院院士 Michael I. Jordan 以及香港科技大學校董會主席、美國國家工程院外籍院士沈向洋等人。

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除今日上午大咖雲集的開幕論壇外，今年大會還有一系列精彩活動，包括 36 場開放見解論壇，專門為更好展示科技創新創業者成果搭建的 10 多場創新者舞台、2 場 AI 創新賽事、1 場 1 萬平方公尺的展覽以及 1 場綠色生活節和 1 場科技人才招聘會等等。

在 1 萬平方公尺的展覽中，參展企業數量創下新紀錄。全球 100 多家科技企業、科研院校機構齊聚一堂，展示在各自領域的創新成就。當前大模型的產業應用加速，20 多個 AI 助手集中亮相展區，觀眾可以親身體驗與 AI 共同生活的一天。

根據《動點科技》報導，在人工智慧實驗室方面，復旦大學、同濟大學、上海交通大學、百川智慧、阿裡雲、生數科技、螞蟻集團等 10 家大模型廠商、高校研究機構展現最新的大模型技術。

螞蟻集團的百靈多模態大模型，以其原生的多模態能力，讓機器「看」得更清晰，「聽」得更真切，「說」得更流暢，「畫」得更生動。它能直接理解並訓練音訊、影片、圖像、文字等多模態數據，讓機器的感知能力更上一層樓。

生數科技與清華大學聯合發佈的純自研視頻大模型 Vidu，以其一鍵生成高清視頻的強大功能，讓創意的火花瞬間點燃，復旦大學的智慧顯微成像大模型 UniFMIR 則突破現有螢光顯微成像的極限。

在「未來助手」展區，觀眾可使用支付寶 AI 生活管家「支小寶」，用對話讓它幫你訂票、點餐、搜尋附近吃喝玩樂的好地方等，體驗說句話就能辦事的極致服務，還能讓它根據不同的時間和地點，智慧推送專屬的貼心服務。

大會現場還將展示和探討腦機科技如何幫助漸凍患者，讓身障人士重新掌控生活的相關實踐。以智慧仿生手為例，來自 BrainCo 強腦科技的智慧仿生手產品，融合腦機介面技術與 AI 演算法，透過採集、處理人體運動產生的肌電神經電信號，實現仿生肢體的動作控制，不僅按照大腦的指令行動，更讓消費者能夠隨心所欲地完成各種動作。

此外，在大會期間，預計將有幾十項新產品、標準和研究報告亮相，包括基於大模型技術的突破性科技產品。這些成果不僅代表 AI 在產業應用中的最前沿探索，也預示著未來科技發展趨勢的新篇章。