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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-5.72元，預估目標價為163.28元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.23元下修至-5.72元，其中最高估值-3.66元，最低估值-6.83元，預估目標價為163.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.66(-3.66)3.6116.1126.61
最低值-6.83(-6.83)-4.11.045.51
平均值-5.4(-5.29)-0.964.6413.29
中位數-5.72(-5.23)-1.422.810.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.93億9.01億18.29億27.43億
最低值3.94億5.85億9.10億11.62億
平均值4.35億7.26億12.13億19.20億
中位數4.32億7.26億11.36億18.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.25-9.44-8.27-10.93-9.24
營業收入1,497萬793萬919萬5,378萬2.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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