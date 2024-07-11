鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-5.72元，預估目標價為163.28元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-5.23元下修至-5.72元，其中最高估值-3.66元，最低估值-6.83元，預估目標價為163.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.66(-3.66)
|3.61
|16.11
|26.61
|最低值
|-6.83(-6.83)
|-4.1
|1.04
|5.51
|平均值
|-5.4(-5.29)
|-0.96
|4.64
|13.29
|中位數
|-5.72(-5.23)
|-1.42
|2.8
|10.53
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.93億
|9.01億
|18.29億
|27.43億
|最低值
|3.94億
|5.85億
|9.10億
|11.62億
|平均值
|4.35億
|7.26億
|12.13億
|19.20億
|中位數
|4.32億
|7.26億
|11.36億
|18.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.25
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|營業收入
|1,497萬
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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