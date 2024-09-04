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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.39元，其中最高估值0.5元，最低估值0.34元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.5(0.4)0.91.220.92
最低值0.34(0.34)0.40.640.92
平均值0.41(0.36)0.580.850.92
中位數0.39(0.36)0.540.80.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.56億9.70億11.95億13.42億
最低值7.35億8.85億10.55億13.42億
平均值7.40億9.21億11.36億13.42億
中位數7.37億9.22億11.34億13.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.91-1.34-1.06-1.16-2.75
營業收入8,123萬1.52億2.53億4.24億5.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGTLB

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