鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.39元，其中最高估值0.5元，最低估值0.34元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.5(0.4)
|0.9
|1.22
|0.92
|最低值
|0.34(0.34)
|0.4
|0.64
|0.92
|平均值
|0.41(0.36)
|0.58
|0.85
|0.92
|中位數
|0.39(0.36)
|0.54
|0.8
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.56億
|9.70億
|11.95億
|13.42億
|最低值
|7.35億
|8.85億
|10.55億
|13.42億
|平均值
|7.40億
|9.21億
|11.36億
|13.42億
|中位數
|7.37億
|9.22億
|11.34億
|13.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|-1.34
|-1.06
|-1.16
|-2.75
|營業收入
|8,123萬
|1.52億
|2.53億
|4.24億
|5.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Gitlab Inc - Class A(GTLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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