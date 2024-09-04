軍用無人機跟EO/IR合作潛力大！CSIS：美日兩國應建立「互補性供應鏈」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-04 12:02

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華府智庫戰略暨國際研究中心 (CSIS) 近日發表一份名為《構建日美互補性供應鏈》的報告，探討美日兩國在國防裝備與技術合作方面的互補性與潛力，並介紹日本國防工業現狀、面臨的挑戰以及與美國合作的歷史與案例，尤其是在無人空中系統 (UAS) 跟光電 / 紅外線 (EO/IR) 領域。

無人機在執行情報、監視和偵察 (ISR) 任務中發揮關鍵作用，尤其在長時間偵察、高風險環境監測以及減少人員傷亡方面具有顯著優勢。日本對無人機需求增加，部分係因為要應對其海上安全挑戰，尤其是在尖閣諸島周邊的監視任務，以及解決自衛隊人員招募和保留的問題。

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日本在無人機產業方面展現出一定的能力，尤其是在小型商業無人機市場，但面對軍事級無人機的研發和生產，日本仍需加強與國際夥伴的合作，以提升自身國防工業的競爭力和創新能力。

日本政府正在增加對國內 UAS 技術的投資，以發展能夠執行高風險任務的先進無人機，而美國的「複製者」(Replicator) 計畫為美日兩國合作提供新機遇。該計畫在去年提出，旨在迅速部署數千個智慧、自主的無人系統，以優化成本效益並跨越技術從研發到應用的障礙期。

日本在小型 UAS 製造方面的能力可能對美國實現該計劃的目標至關重要，兩國在這一領域的合作有望提升雙方的系統互操作性。

隨著全球對 UAS 需求的日益增長，大規模生產能力也隨之提升，為美國通過國際合作利用其工業基礎優勢提供了契機，有助於緩解國內生產挑戰及供應鏈限制。在此背景下，日本工業能力或將為填補美國工業產能空缺發揮關鍵作用。

協同作戰飛機 (CCA) 計畫是美國空軍另一創新舉措，旨在通過先進的 UAS 增強載人任務效能。該計畫為日本提供了參與和指揮的契機，使其能針對自身戰略威脅環境制定有效應對策略，並利用國內工業基礎，特別是在精密元件生產方面的優勢。

至於在 EO/IR 領域，由於日本在該領域擁有深厚的技術積累和研發能力。日本過去數十年致力於建構國家級感測技術架構，應對區域安全挑戰。

日本不僅自主研發，還透過與美國的深厚技術合作、引進並生產關鍵的 EO/IR 設備，例如三菱重工在 EO/IR 專案中擔任主導承包商，三菱電機提供的雷達與 EO/IR 感測器在新型隱形護衛艦上發揮核心作用。

日本在 UAS 和 EO/IR 等關鍵技術領域展現顯著的研發和生產能力。日本政府未來五年打算投資 1 兆日元用於無人系統的研發，以提升自衛隊的作戰能力和態勢感知能力。此外，日本也在積極探索與美國及其他盟友在這些領域的合作機會，以共同應對安全挑戰。

日本國防工業主要由三菱重工、川崎重工、富士通和石川島播磨重工業等大型企業集團構成。這些企業在國防領域的業務雖然只占其整體運營的一小部分，但在某些高科技領域，如無人系統和 EO/IR 技術方面，它們具有顯著的研發和生產能力。