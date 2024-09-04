盤中速報 - 勤凱科技(4760)急拉4.29%報121.5元，成交226張
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:14
勤凱科技(4760-TW)近5分K漲速4.29%，04日09:14報121.5元，成交226張，今日跌幅為4.71％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲3.66%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌1.55%。櫃買市場加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+144 張
- 外資買賣超：+170 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-26 張
- 融資增減：+12 張
- 融券增減：+5 張
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