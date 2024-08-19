盤中速報 - 勤凱科技(4760)急跌-3.33%報118.0元，成交38張
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 09:07
勤凱科技(4760-TW)近5分K跌速3.33%，19日09:07報118.0元，成交38張，今日跌幅為1.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲6.22%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲10.64%。櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32 張
- 外資買賣超：+13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
- 融資增減：+34 張
- 融券增減：-8 張
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