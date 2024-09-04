盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額13.84億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06
台股今日通信網路業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌2.4%，總成交額13.84億元，大盤占比2.49%。
該產業上漲家數2、下跌家數41、平盤家數0。領跌個股全新(2455-TW)04日09:06股價下跌12元，報134.5元，跌幅8.19%。
通信網路近5日上漲0.11%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.11%
|-0.42%
|近一月
|+2.7%
|+2.1%
|近三月
|+0.92%
|+2.58%
|近六月
|+5.74%
|+16.67%
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