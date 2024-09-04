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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額13.84億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:06


台股今日通信網路業類股表現疲軟，04日09:06相關指數下跌2.4%，總成交額13.84億元，大盤占比2.49%。

該產業上漲家數2、下跌家數41、平盤家數0。領跌個股全新(2455-TW)04日09:06股價下跌12元，報134.5元，跌幅8.19%。

通信網路近5日上漲0.11%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 +0.11% -0.42%
近一月 +2.7% +2.1%
近三月 +0.92% +2.58%
近六月 +5.74% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21229.43-3.91%
全新137-6.48%

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加權指數法興(購) 槓桿9.36
加權指數法興(售) 槓桿6.6

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