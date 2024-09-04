盤中速報 - Radiant Capital大漲13.44%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 00:05
Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過13.44%，最新價格0.09美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.96億美元，目前市值排名第 149 名。
近 1 日最高價：0.1美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：1,066,365,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+44.20%
- 近 1 月：+21.05%
- 近 3 月：-57.01%
- 近 6 月：-76.57%
- 今年以來：-71.13%
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