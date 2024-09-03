盤中速報 - FLOKI大漲8.02%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 12:50
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過8.02%，最新價格0美元，總成交量達0.39億美元，總市值12.00億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,572,010,157,184。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.98%
- 近 1 月：-6.73%
- 近 3 月：-54.57%
- 近 6 月：-16.72%
- 今年以來：+232.40%
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