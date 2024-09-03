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鉅亨速報

盤後速報 - 欣巴巴(9906)下週(9月10日)除權0.21元，預估參考價197.4元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


欣巴巴(9906-TW)下週(9月10日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.21元。

以今日(9月3日)收盤價201.50元計算，預估參考價為197.4元，權值合計為4.11元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。近5日股價下跌1.25%，集中市場加權指數下跌0.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/10 201.50 0.0 0.0% 0.207799
2024/09/02 0.0 5.35678 0.0% 0.0
2023/09/04 59.8 4.57228 7.65% 0.0
2022/09/07 49.1 0.6583 1.34% 0.0
2018/08/28 12.45 0.0 0.0% 1.1771

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