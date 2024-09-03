盤後速報 - 杏輝(1734)次交易(4)日除權息1.8元，參考價33.52元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
杏輝(1734-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.8元，合計股利1.8元。
首日參考價為33.52元，相較今日收盤價37.20元，權息值合計為3.68元，股息殖利率2.69%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|37.20
|1.0
|2.69%
|0.8
|2023/07/13
|33.75
|1.0
|2.96%
|0.0
|2022/07/21
|28.5
|0.2
|0.7%
|0.0
|2021/08/31
|38.0
|0.2
|0.53%
|0.0
|2020/07/23
|38.8
|0.2
|0.52%
|0.0
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