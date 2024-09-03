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鉅亨速報

盤後速報 - 杏輝(1734)次交易(4)日除權息1.8元，參考價33.52元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


杏輝(1734-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.8元，合計股利1.8元。

首日參考價為33.52元，相較今日收盤價37.20元，權息值合計為3.68元，股息殖利率2.69%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 37.20 1.0 2.69% 0.8
2023/07/13 33.75 1.0 2.96% 0.0
2022/07/21 28.5 0.2 0.7% 0.0
2021/08/31 38.0 0.2 0.53% 0.0
2020/07/23 38.8 0.2 0.52% 0.0

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