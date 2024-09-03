盤中速報 - Sui大漲9.5%，報0.82美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 15:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過9.5%，最新價格0.82美元，總成交量達0.41億美元，總市值20.51億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：0.82美元，近 1 日最低價：0.74美元，流通供給量：2,512,208,504。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.90%
- 近 1 月：+29.26%
- 近 3 月：-24.13%
- 近 6 月：-49.39%
- 今年以來：-6.49%
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