好美也好貴！紐西蘭外國旅客入境費調漲3倍

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-03 15:50

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紐西蘭政府周二宣布，將提高旅客入境費用近 2 倍，引發業者擔憂恐讓觀光客卻步，是當地旅遊業恐難恢復至新冠疫情前的水準。

紐西蘭旅遊局表示，自 10 月 1 日起，「國際旅客保育及旅遊捐」((International Visitor Conservation and Tourism Levy) 從 35 紐元調漲至 100 紐元，「確保遊客在訪問紐西蘭時，為公共服務和高品質體驗做出貢獻」。

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紐西蘭政府表示，這筆費用具有競爭力，並有信心紐西蘭將繼續被視為一個有吸引力的旅遊目的地。

與許多全球熱門旅遊景點一樣，紐西蘭一直努力應對遊客對自然環境的影響，自 2019 年 7 月 1 日起徵收國際旅客保育及旅遊捐，費用是 35 美元，但表示仍不足以支應大量遊客所產生的相關費用。

國際航空運輸協會 (IATA) 北亞區副總裁解興權表示，這將使紐西蘭的旅遊成本變貴，對旅遊業是雙重打擊，因為才剛調升簽證費用不久，又提高了國際旅客稅。

在新冠疫情之前，旅遊業是紐西蘭最大的出口市場，超過乳製品，但由於航空公司運力減少以及主要中國市場恢復旅行的延遲，旅遊業一直難以復甦。