陸穩房市成效差強人意！摩根大通：崩潰情況尚未結束 房價最快明年才穩定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-03 11:48

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摩根大通首席中國經濟學家朱海濱週一 (2 日) 向財經媒體《CNBC》表示，中國陷入困境的房市將持續疲弱，因為一系列政府刺激和支持措施對支撐房地產業的效果並不「令人滿意」。中國房市崩潰情況尚未結束，房價最快要到明年才能穩定下來。

根據中指研究院上週六 (8 月 31 日) 發布的數據，中國 8 月百大城市新屋銷售均價僅月增 0.11%，較 6 月 0.13% 進一步放緩，中古屋價格也月減 0.71%，跌幅雖較 7 月減少 0.03 個百分點，但連 28 個月與前一個月相比下跌，與去年同期相比跌幅為 6.89%。

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《彭博資訊》上週六曾報導稱中國政府正考慮允許規模高達 38 兆人民幣的存量房貸尋求再融資，以降低屋主借貸成本，但分析師對此舉能否有效刺激購屋者情緒和整體消費表示懷疑。

朱海濱表示，存量房貸再轉貸對刺激新屋需求無濟於事，因主要受惠的是現有屋主。

美銀證券首席中國股票策略師 Winnie Wu 表示，「一些人認為這將釋放消費力道，但這只是事情的一面」，並稱較低的房貸利率將導致銀行降低存款利率，以保護利潤並確保金融體系的穩定，存款利率的降低最終也將減少家庭儲蓄的利息收入。

她還說，降息不是最好的政策，擠壓銀行利潤率的方法難走遠，政府必須創造一個積極的反饋循環，而不是這種下行螺旋。

中國房產信息集團日前發布的初步數據也顯示，中國百大房地產公司 8 月新屋銷售額年減約 26.8% 至人民幣 2510 億元，降幅大於 7 月的 19.7%。

《彭博資訊》指出，這一加速下滑表明中國 5 月公布的最新紓困方案影響正在減弱，至少有 10 個城市放鬆或取消新屋價格指導方針，以讓市場需求發揮更大的作用，此舉料將推動更多的房地產公司降價。

倫敦政經學院經濟史教授鄧剛上週一 (8 月 26 日) 向美國《新聞周刊》表示，中國政府穩定房市努力已經失敗，該產業的問題恐繼續給中國經濟帶來下行壓力。「在過去 12 個月裡，房市危機在新屋市場，尤其是中古屋市場都在加劇。我們看到的是，這兩個市場價格分別下降至少 40%，而且沒有跡象顯示這種趨勢會停止。」