鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.76億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；PEOPLE(PEOPLE)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅29.2%；OOKI(OOKI)24小時跌幅14.5%；Biswap(BSW)24小時跌幅7.43%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅35.5%；Liquity(LQTY)近一週漲幅30.5%；Ethena(ENA)近一週漲幅29.1%。