盤中速報 - Nuls大漲13.53%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:35
Nuls(NULS)在過去 24 小時內漲幅超過13.53%，最新價格0.43美元，總成交量達0.20億美元，總市值0.47億美元，目前市值排名第 190 名。
近 1 日最高價：0.45美元，近 1 日最低價：0.38美元，流通供給量：109,293,764。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.83%
- 近 1 月：+71.92%
- 近 3 月：-28.55%
- 近 6 月：+32.59%
- 今年以來：+49.03%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Radiant Capital大跌11.16%，報0.08美元
- 盤中速報 - PEOPLE大跌16.98%，報0.0588美元
- 盤中速報 - Radiant Capital大跌8.19%，報0.08美元
- 盤中速報 - Nuls大漲9.91%，報0.44美元
下一篇