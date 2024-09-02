盤中速報 - ORDI大漲10.6%，報29.73美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 22:35
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過10.6%，最新價格29.73美元，總成交量達0.41億美元，總市值6.24億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：29.92美元，近 1 日最低價：25.77美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.58%
- 近 1 月：-15.90%
- 近 3 月：-42.04%
- 近 6 月：-67.67%
- 今年以來：-66.50%
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