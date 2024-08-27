search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 百徽(6259)下週(9月3日)除權息1.2元，預估參考價19.88元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


百徽(6259-TW)下週(9月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.22元，股票股利0.98元，合計股利1.2元。

以今日(8月27日)收盤價22.05元計算，預估參考價為19.88元，權息值合計為2.17元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

百徽(6259-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電信器材批發業。電子材料批發業。電子資訊供應服務業。近5日股價下跌1.59%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/03 22.05 0.2159 0.98% 0.9813
2023/07/21 22.65 0.6893 3.04% 0.4916
2022/04/22 34.5 0.1944 0.56% 0.0
2004/07/22 28.299999 1.0 3.53% 1.0
2003/08/06 0.0 0.0 0.0% 1.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22185-0.25%
百徽22.051.85%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿14.44
加權指數法興(售) 槓桿5.62

延伸閱讀


Empty