盤後速報 - 百徽(6259)下週(9月3日)除權息1.2元，預估參考價19.88元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
百徽(6259-TW)下週(9月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.22元，股票股利0.98元，合計股利1.2元。
以今日(8月27日)收盤價22.05元計算，預估參考價為19.88元，權息值合計為2.17元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
百徽(6259-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電信器材批發業。電子材料批發業。電子資訊供應服務業。近5日股價下跌1.59%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/03
|22.05
|0.2159
|0.98%
|0.9813
|2023/07/21
|22.65
|0.6893
|3.04%
|0.4916
|2022/04/22
|34.5
|0.1944
|0.56%
|0.0
|2004/07/22
|28.299999
|1.0
|3.53%
|1.0
|2003/08/06
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
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