盤後速報 - 三聯(5493)下週(9月9日)除權息3.1元，預估參考價92.76元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
三聯(5493-TW)下週(9月9日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.6元，股票股利0.5元，合計股利3.1元。
以今日(9月2日)收盤價100.00元計算，預估參考價為92.76元，權息值合計為7.24元，股息殖利率2.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
三聯(5493-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為工業自動化設備。感測及監測系統整合。近5日股價上漲2.46%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|100.00
|2.6
|2.6%
|0.5
|2023/05/29
|53.9
|2.8
|5.19%
|0.0
|2022/06/23
|49.6
|3.1
|6.25%
|0.0
|2021/07/05
|42.6
|2.0
|4.69%
|0.0
|2020/08/03
|43.65
|2.5341
|5.81%
|0.0
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