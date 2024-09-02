市場減少聯準會大幅降息押注 美元兌歐元升至兩周高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-02 13:50

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美元兌歐元周一 (2 日) 攀升至兩周高位，交易員減少了對聯準會大幅寬鬆政策的押注，目前焦點轉向本周五重要的美國就業報告。

亞洲交易時段早盤，美元指數小幅升至 101.79，達到 8 月 20 日的水準。歐元小幅下滑至 1.10430 美元，為 8 月 19 日以來最低。

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受密切關注的美國通膨指標保持穩定，壓低了市場對聯準會 9 月降息 50 基點的預期。交易員目前認為，聯準會本月降息 50 個基點的可能性為 33%，而降息 25 個基點的可能性為 67%。一周前，36% 的人預計會出現更大幅度的降幅。

長期公債殖利率升至 8 月中旬以來最高，美元兌日元匯率升至 8 月 21 日以來最高，早盤曾上漲 0.27% 至 146.60 日元，此後小幅區間波動，暫報 146.14。

英鎊匯率持平於 1.3129 美元，接近周五低點 1.31095 美元，為 8 月 23 日以來最低。

分析師指出，周一美國公共假期可能導致美元本周開局緩慢，但接下來幾天陸續將有總經數據公布，周五的非農就業數據將達到頂峰。