烏克蘭攻俄羅斯庫斯克 北約秘書長首度表態：具正當性！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-02 07:35

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北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格表示，烏克蘭進攻俄羅斯邊境州庫斯克具正當性，屬於烏克蘭自衛權的範圍。

據《路透》上周六（31 日）報導，斯托爾滕貝格在接受媒體採訪時提出上述言論，這是他首次公開回應烏軍攻入俄羅斯本土。

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8 月 6 日，烏克蘭出動地面部隊，向庫斯克州發起攻擊，這是第二次世界大戰以來首度有他國軍隊入侵俄羅斯本土。

「烏克蘭有權自衛，根據國際法，這項權利不應侷限於邊境內。」斯托爾滕貝格說。

他表示，烏克蘭事先並未知會北約，北約也沒有在這個軍事行動中發揮作用。

斯托爾滕貝格稱，烏軍進入俄羅斯領土當然有風險，烏軍會如何展開軍事行動，取決於烏克蘭當局。

他說：「（烏克蘭）總統澤倫斯基已明確表態，這次行動的目的，是建立一個緩衝區，防止俄羅斯越過邊境，發動進一步進攻。」

另據《今日俄羅斯》報導，烏軍周日凌晨對俄羅斯首都莫斯科等地發動無人機襲擊。

莫斯科市長索比亞寧在社交平台上發文稱，至少有 5 架飛往莫斯科及其周邊地區的無人機被擊落。