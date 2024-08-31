刀郎「復出」 2小時超過4,000萬人觀看！線上演唱會爆了

鉅亨網編譯鍾詠翔綜合報導 2024-08-31 00:49

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周五（30 日）晚間，一場中國歌手刀郎的線上演唱會，讓不少人的朋友圈洗版，這個話題也登上中國微博熱搜。

據《證券時報》報導，刀郎的線上演唱會直播間，2 小時已有超過 4,000 萬人觀看演唱會。

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刀郎是中國極具號召力的知名歌手。2003 年，刀郎憑藉製作的音樂合輯《西域情歌》，獲得廣泛關注。

2004 年，他發行個人首張音樂專輯《2002 年的第一場雪》，正版銷量達到 270 萬張，獲得第 5 屆中國金唱片獎「通俗類專輯獎」。專輯中的歌曲《衝動的懲罰》獲得第 27 屆十大中文金曲「全國最受歡迎中文歌曲銅獎」。

2023 年，刀郎發行個人音樂專輯《山歌寥哉》，憑藉歌曲《羅剎海市》，再次獲得關注。

去年 12 月 6 日，刀郎表示，將暫時停更，短則一年，長則兩年或三年，因為他還有 3 張專輯計畫，需要大量時間去做田野工作，去積累去思考。

至於演唱會，他說，2013 年至 2023 年，他從未授權任何一家單位或個人，去籌備或製作他的演唱會。2024 年他有沒有計畫，也要看他後面專輯的工作時間調配來定。