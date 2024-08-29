〈台幣〉出口商不忍了 拋匯助攻終止連2貶收31.903元

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匯銀人士指出，美國聯準會降息預期利多已反映了差不多，外資近來轉向匯出，使得整體亞幣升值趨勢暫緩，台灣因是出口導向國家，適逢月底，出口商都會有實質拋匯需求，昨天態度偏向惜售，但價格仍守在 32 元關卡前，出口商有不得不出手的壓力，因而帶動新台幣由貶轉升。