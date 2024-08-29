〈台幣〉出口商不忍了 拋匯助攻終止連2貶收31.903元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-29 18:58
台北股匯今 (29) 日走勢不同調，由於輝達 (NVDA-US) 財報行情失靈，加權指數震盪下挫逾百點，不過，新台幣兌美元由貶轉升，出口商不忍了，把握月底最後幾個交易日拋匯，帶動匯價終場升值 4.7 分，收在 31.903 元，終止連二貶，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 15.85 億美元。
新台幣對美元今天開盤價為 31.93 元，由於外資偏向匯出，盤中最低來到 31.985 元，回測 32 元整數大關，不過，外資抱持觀望，全日交易量明顯萎縮。
匯銀人士指出，美國聯準會降息預期利多已反映了差不多，外資近來轉向匯出，使得整體亞幣升值趨勢暫緩，台灣因是出口導向國家，適逢月底，出口商都會有實質拋匯需求，昨天態度偏向惜售，但價格仍守在 32 元關卡前，出口商有不得不出手的壓力，因而帶動新台幣由貶轉升。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，人民幣強勢走升，升幅 0.25%，新加坡幣、韓元約升值 0.2%，新台幣升值 0.15%，日元則貶值 0.11%，亞幣走勢分歧，歐元貶值 0.23%。
美國 9 月啟動降息已成為市場共識，不過，投資人仍關注最新經濟數據，其中，7 月 PCE 物價指數將於 30 日揭曉，市場預估通膨應該會穩步降溫。與此同時，第二季 GDP 修正值會在 29 日公布，藉此檢視美國經濟是否有衰退的可能。
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