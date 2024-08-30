盤後速報 - 易華電(6552)下週(9月6日)除息0.3元，預估參考價50.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
易華電(6552-TW)下週(9月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(8月30日)收盤價50.30元計算，預估參考價為50.0元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
易華電(6552-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為捲帶式高階覆晶薄膜 IC 基板。近5日股價上漲1.35%，集中市場加權指數上漲0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/06
|50.30
|0.3
|0.6%
|0.0
|2023/09/07
|35.95
|0.45
|1.25%
|0.0
|2022/09/06
|41.3
|2.0
|4.84%
|0.0
|2021/08/27
|63.8
|1.5
|2.35%
|0.0
|2020/08/25
|50.2
|2.0
|3.98%
|0.0
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