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鉅亨速報

盤後速報 - 易華電(6552)下週(9月6日)除息0.3元，預估參考價50.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


易華電(6552-TW)下週(9月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(8月30日)收盤價50.30元計算，預估參考價為50.0元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

易華電(6552-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為捲帶式高階覆晶薄膜 IC 基板。近5日股價上漲1.35%，集中市場加權指數上漲0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/06 50.30 0.3 0.6% 0.0
2023/09/07 35.95 0.45 1.25% 0.0
2022/09/06 41.3 2.0 4.84% 0.0
2021/08/27 63.8 1.5 2.35% 0.0
2020/08/25 50.2 2.0 3.98% 0.0

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