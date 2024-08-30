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鉅亨速報

盤後速報 - 華星光(4979)下週(9月6日)除息1.43元，預估參考價115.07元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


華星光(4979-TW)下週(9月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。

以今日(8月30日)收盤價116.50元計算，預估參考價為115.07元，息值合計為1.43元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

華星光(4979-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業。近5日股價上漲0.88%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/06 116.50 1.43 1.23% 0.0
2023/07/13 149.0 0.0593 0.04% 0.0
2016/06/22 56.200001 3.0066 5.35% 0.0
2015/08/20 72.0 0.9996 1.39% 0.9996
2014/08/25 53.0 0.5 0.94% 1.0

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