盤後速報 - 華星光(4979)下週(9月6日)除息1.43元，預估參考價115.07元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
華星光(4979-TW)下週(9月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。
以今日(8月30日)收盤價116.50元計算，預估參考價為115.07元，息值合計為1.43元，股息殖利率1.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
華星光(4979-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業。近5日股價上漲0.88%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/06
|116.50
|1.43
|1.23%
|0.0
|2023/07/13
|149.0
|0.0593
|0.04%
|0.0
|2016/06/22
|56.200001
|3.0066
|5.35%
|0.0
|2015/08/20
|72.0
|0.9996
|1.39%
|0.9996
|2014/08/25
|53.0
|0.5
|0.94%
|1.0
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