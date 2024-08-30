至少3死近百傷！颱風珊珊強襲日本九州正朝東北前進 東京都兩市發避難指示

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-30 12:03

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今年第 10 號颱風「珊珊」週四 (29 日) 早上在日本鹿兒島縣沿岸登陸，九州地區的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島 7 縣截至今 (30) 日早上共有 92 人受傷，公共交通早晨紛紛暫停運行，許多商家亦未開門營業，颱風則持續朝東北方移動。

《路透社》報導，颱風「珊珊」今日給日本大片地區帶來洪水，並在風暴中心以外地方引發洪水和山體滑坡警報，是歷來對九州造成最嚴重影響的颱風之一。

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九州福岡市居民在颱風來襲後紛紛尋求避難，21 歲女大生 Kokoro Osoekawa 因火車停開而被困在火車站附近。她說：「我以前從未經歷過所有火車停駛情況。」

日本災害管理機構表示，此次颱風造成至少 3 人死亡和 78 人受傷。在當地時間今日上午 8 點 45 分 (台灣時間上午 7 點 45 分)，颱風風速達到時速 180 公里，足以掀翻卡車。

日本氣象局預計，風暴將在週末前後逼近中部和東部地區，包括首都東京。氣象局和政府官員擔心「珊珊」未來幾天龜速席捲日本列島，造成大面積破壞，引發更多洪水和山崩，導致交通、商業以及日常活動癱瘓。

東京今日稍早已發佈大雨警報，東京都府中市跟西東京市也在當地時間今日上午 11 點發佈避難指示，要求 1 萬 1508 戶、2 萬 3890 人撤離。

此前，日本當局也向九州南部鹿兒島縣以及中部的愛知縣與靜岡縣 80 多萬居民發出疏散令，昨 (29) 日更點名九州大分縣城鎮即將面臨「生命危險」，並呼籲另外 5.7 萬人儘快撤離，同時發佈最高級別的颱風警報。

日本災害管理大臣松村善文也呼籲颱風預報路徑上的居民及早採取預防措施，前往最近的避難所，尤其呼籲長者一旦有任何安全顧慮，就應立即撤離避難。