〈貴金屬盤後〉市場聚焦Fed降息 PCE公布在即 黃金漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-30 06:19

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黃金價格周四 (29 日) 上漲約 1%，係因受到美聯準會 (Fed) 9 月降息的強烈預期推動，投資人關注美國通膨數據，以進一步了解降息的潛在規模。

現貨黃金上漲 0.9%，至每盎司 2524.45 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.9%，收每盎司 2560.3 美元。

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Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「市場似乎無時無刻都在考慮降息，現在的問題只在 Fed 降息幅度有多大。」他預期，在下一回 Fed 會議之前，黃金市場可能橫盤整理，但地緣政治似乎確實存在強大的支撐。

以色列軍方表示，其部隊擊斃 5 名藏匿於約旦河西岸城市圖勒凱爾姆一座清真寺內的巴勒斯坦武裝份子。

稍早數據顯示，美國上周初次請領失業金人數下滑，但勞工部補充，8 月失業率可能仍處於高位。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五暗示降息迫在眉睫，以回應對就業市場的擔憂。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月降息 25 個基點的可能性為 65.5%，降息 50 個基點的可能性約為 34.5%。

投資者正關注周五將公布的美國個人消費支出（PCE）數據，因為這是 Fed 首選的通膨指標。

其他貴金屬

現貨白銀上漲 1.5%，至 29.53 美元。

現貨鉑金上漲 1.3% 至 942.06 美元。

現貨鈀金上漲 3.5% 至 979.72 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，當前趨勢呈現，消費者現在更傾向於選擇傳統的燃油車和混合動力車，而不是純電動車。