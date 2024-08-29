〈貴金屬盤後〉市場聚焦美數據 美元走強 黃金下跌
鉅亨網編譯許家華 2024-08-29 06:24
受美元走強的影響，黃金價格周三 (28 日) 下跌，因投資者關注美國關鍵通膨數據，以搜尋聯準會 (Fed) 9 月潛在降息規模的線索。
美元上漲 0.6%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示，美元走強帶來一些壓力。現階段市場正等待進一步的訊息，以根據通膨數據判斷市場將被推向哪一個方向。「所以今日看到的下跌，是投資人在通膨數據報告公布前獲利了結的盤整。」
投資者將關注晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 和周五將公布的美國個人消費支出（PCE）數據。
ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 以報告指出，如果周五的 PCE 數據低於預期，可能會讓人相信 Fed 將更加鴿派，從而為黃金創造上行潛力。
根據 CME FedWatch 工具，市場預計美國 9 月降息 25 個基點的可能性約為 63.5%，降息 50 個基點的可能性為 36.5%。
周二數據顯示，7 月中國通過香港的黃金淨進口量增加了 17%，這是自 3 月以來的首次增長。中國是黃金的主要消費國，該國黃金需求的上升可能會支撐全球金價。
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