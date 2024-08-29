台榮上半年EPS0.72元已逼近去年全年獲利 下半年保守樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 18:08

‌



飼料及澱粉、果糖廠台榮產業 (1220-TW) 今 (29) 日舉召開法說會，台榮 2024 年上半稅後純益達 1.27 億元，年增 3.49 倍，每股純益達 0.72 元，已逼近 2023 年的每股純益 0.76 元，公司 2024 年下半年的營運走勢抱持保守樂觀的看法，主要在於原物料海運費率的可能趨漲而產生對成本的不利影響。

台榮發言人周忠平指出，台榮生產主要原料為玉米，這 1-2 年玉米走勢在俄烏戰爭後往上，雖已逐步走低，但目前觀察 2024 年下半年的海運費率的可能趨漲而產生對成本面的不利影響。

‌



同時，周忠平在答覆投資人詢問時指出，在美國利率決策目前看準備要降息，但在第四季會不會有其他變動目前也無法預估，尤其今年美國大選，可能的方向性更難預測。

周忠平指出，台榮目前聚焦於玉米的深加工，包括玉米粉碎做成飼料、玉米濕磨做成澱粉、澱粉糖化做成澱粉糖、也可以澱粉漿做成食用酒精、酒類，但對台榮擬投資設立酒精廠案，台榮已經評估 4、5 年，仍持續評估之中，

台榮目前有雲林廠及高雄路竹廠，其中在雲林廠己加裝太陽能發電設施，公司並規劃對其他廠區的閒置廠房規劃設立綠色能源的發電設施。