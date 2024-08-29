盤後速報 - 華電網(6163)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價23.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
華電網(6163-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(8月29日)收盤價24.00元計算，預估參考價為23.7元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
華電網(6163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。近5日股價上漲2.54%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|24.00
|0.3
|1.25%
|0.0
|2023/09/08
|18.25
|0.2997
|1.64%
|0.0
|2022/09/12
|15.6
|0.3099
|1.99%
|0.0
|2020/07/29
|16.55
|0.4146
|2.51%
|0.0
|2019/07/17
|18.2
|0.3
|1.65%
|0.0
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