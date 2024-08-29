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鉅亨速報

盤後速報 - 華電網(6163)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價23.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


華電網(6163-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(8月29日)收盤價24.00元計算，預估參考價為23.7元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

華電網(6163-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。近5日股價上漲2.54%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 24.00 0.3 1.25% 0.0
2023/09/08 18.25 0.2997 1.64% 0.0
2022/09/12 15.6 0.3099 1.99% 0.0
2020/07/29 16.55 0.4146 2.51% 0.0
2019/07/17 18.2 0.3 1.65% 0.0

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