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張志誠分析師觀點：美超微與輝達利空大？ 台積電、iPhone概念股淬鍊新機會

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:43

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張志誠分析師觀點：美超微與輝達利空大？ 台積電、iPhone概念股淬鍊新機會 (圖:Shutterstock)

昨天美股四大指數收盤全數下跌， 主要受到美超微 (MSCI-US) 延遲提交財報的消息持續發酵，使公司被投資機構放空、股價暴跌近兩成；再加上總經與產業面都出現雜音的情況下，使市場情緒轉趨保守，導致比特幣為首的加密貨幣價格拉回，衝擊相關概念股表現並拖累四大指數震盪走低，道瓊工業指數下跌 159.0 點，或 - 0.38%。另外 Nvidia 盤後發布第二季財報雖優於市場預期，但第三季給予營收與獲利之成長性趨緩，導致盤後股價下跌 6%。

總經的部分，上週 FED 主席鮑威爾已在全球央行年會上宣告美國即將步入降息循環，接下來觀察的重點是就業與通膨數據，只要通膨與失業率都沒有出現大幅飆升的情況，今年降息 2 碼就會是定局。


產業面的部份，短線上須留意美超微延後交財報，利空對供應鏈麗臺 (2465-TW)、南俊國際(6584-TW)、華泰(2329-TW) 的影響。至於 Nvidia 這次提到要更改 Blackwell 光罩，背後的原因來自 CoWoS-L 封測良率不佳，代表這不完全是台積電的問題。且 Nvidia 也提到 H 系列晶片在今年下半年的銷售量還是持續成長，代表需求其實是沒問題的。因此最近台積電 (2330-TW) 如果有因為利空而修正，反倒可以留意評價偏低與技術指標壓低時的守株待兔機會。

另一方面，下週即將舉辦國際半導體展，目前有越來越多工具機與設備廠開始切入半導體領域，東台 (4526-TW) 就是其中一間。東台過往專攻航太、能源與電動車領域的工具機，公司看好半導體領域商機，推出能同動加工的五軸加工機，主要應用於第三代半導體 SiC；公司目前已經有和多家半導體廠商談合作與訂單，且股價位階相對其他半導體設備廠而言也低很多，近期帶量上漲、回檔未破 5 日線前均可視為多頭格局。

9/10 蘋果新產品發表在即，今年 iPhone 在推出 AI 功能的帶動下，銷量有機會開始止跌回升，可留意旗下子公司獲利開始改善的永崴投控 (3712-TW)。公司下半年主要動能來自 iPhone 新機拉貨，且旗下的森崴能源(6806-TW) 手握台電大單，目前在風電與水下基礎建設的工程案量都逐步增加，成為永崴投控今年獲利的一大動能。

台股大盤技術面的部分，目前指數在季線與月線之間整理，基於 MACD 指標柱狀仍維持在 0 軸之上，且月均線即將向下扣抵 8/5 低點、呈高角度上揚，支撐力道轉強；若盤面近期因美股利空而回檔，可將此作為支撐觀察點。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

20240829 股市帝國 #張志誠 #股市帝國 #大華國際投顧

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南俊國際179-1.92%
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華泰41.5-0.95%
麗臺99.1-3.79%
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