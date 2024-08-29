輝達財爆了嗎?!為何盤後大跌7%??GB200新飆股已經上膛準備發動

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 19:00

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受到輝達盤後大跌 7% 影響，台積電股價收盤下跌 21 元，讓台股收盤 22201 下跌 168 點，成交量略增為 3352E，這次輝達沒有成為全村的救星。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，輝達財報爆掉了嗎? 其實並沒有，法說揭露第二季營收季增 15% 優於預期，EPS0.67 元優於預期，庫存月數 2.68 個月季減 14% 優於預期，Blackwell 第四季如預期出貨，將貢獻幾十億美金也打破延遲出貨的傳聞，Hopper 系列需求仍強勁符合預期，唯一不如預期的是第三季財測營收估增 6~10%，季增率低於第一季，股價因此走跌，這就是績優生的煩惱，大家希望你好還要更好，只要沒有預期好就引來失望性賣壓，但實際上，輝達法說講得真是不錯。

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其中 B200 如期交貨，對台積電自然就是利多，故今日台積電拉回也不必緊張，只是把前一天漲的吐回去，應該很容易就漲回季線 944 之上。而 H100、H200、B200 都是經由 (2449-TW) 京元電測試，B200 測試時間又多出 2~3 倍，為此京元電八月進大量新機台給輝達 B 系列使用，9 月以後就可以看到明顯的貢獻，輝達法說後更確認京元電的業績成長動能。

(3167-TW) 大量法說確認拿下台積電、日月光的設備訂單，年底前陸續出貨，明年量增超過三倍，因為是新打入台積電供應鏈，股價現在只是初期的蜜月階段，明年 EPS 上看 8~10 元，弘塑、均華、均豪 PE 都飆上 70 倍，大量本來是 PCB 設備廠，PE 本就不高，這次轉型為半導體設備廠，毛利率原本是 20~30%，半導體設備則高達 50%，而毛利率成長則是 PE 拉升的關鍵，大量股價將進入長期走升的大波段週期。近期正在 CB 轉換期，共計有 4000 張要換，這部分籌碼不多，消化完之後就可望拉一波挑戰 111.5 歷史新高的走勢。

台虹法說確認打入 COWOS 材料供應鏈，由蘋概股變身半導體材料股，成為台積電供應鏈，本益比也將水漲船高，今年估計 4.5~4.8 元，明超過 6 元，PE 若先看 20 倍，目前價位才 70 元，仍有上行空間，但短線連漲四根高檔不必追，量縮拉回則可留意。

週二提到的「台虹第 2」則為 (2464TW) 盟立，公司則將於下週參展 SEMICON 半導體展，同時又是台積電供應商，底前為出貨旺季，單月營收較七月 6.47E 有成長 50% 的空間，上看 10E 大關，同時具備三大題材，今日股價為第三日站穩均線之上，量增轉強是為攻擊訊號，未來一周有機會挑戰七月 98.5 元的前波高點。

最新必買精品股則是「台虹第 3」，關鍵零組件打入 GB200 供應鏈，4Q 出貨逐步增加，明年 1Q 放量，營收將展現翻倍的強大動能，隨著輝達法說確認 B200 出貨時程不變，新打入 GB200 供應鏈的公司將會成為新飆股，這檔目前股價僅 3X，有上看 50~60 元的實力。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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輝達財爆了嗎?！為何盤後大跌 7%???