〈陸港盤後〉滬指盤中震盪下探 續寫2月初以來新低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 16:30

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中國 A 股市場三大指數周四（29 日）收盤漲多互見，滬指盤中震盪下探，續寫 2 月初以來新低。

滬指周四收盤跌 0.5% 報 2,823.11 點，深證成指漲 0.94% 報 8,154.44 點，創業板指漲 0.65% 報 1,541.4 點。兩市成交額合計人民幣 6,072 億元。

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釀酒、汽車、半導體、醫藥、房地產等類股走高，銀行股大幅下跌，保險、石油等族群走低。

港股恒指周四收盤漲 0.53%，報 17,786.32 點，恒生科技指數漲 0.46%，報 3,461.22 點。

據《彭博》報導，瑞銀集團預測今年全年中國經濟成長 4.6%，原本估增長 4.9%。汪濤等瑞銀經濟學家周三在報告中寫道，預估房地產活動疲軟拖累整體經濟的程度，會比原先預估更嚴重。

瑞銀指出，儘管中國政府自 2022 年底開始鬆綁房市措施，包括降低首付比重要求、調低房貸利率、取消購房限制，但中國推動這些措施的腳步比較緩慢，成效有限。

華龍證券認為，市場信心提振仍是關鍵。一些有利的因素可能會支撐市場表現：

一是美國聯準會（Fed）釋出 9 月降息信號，可能因此增加中國貨幣政策的回旋空間。

二是政策積極推動落實改革及穩增長政策提振基本面預期，如推動民營經濟高品質發展會上，發改委表示，將鼓勵民營企業積極參與國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設、大規模設施更新和消費品以舊換新。