郭明錤評輝達財報：財報揭曉後股價表現 不代表未來數月股價趨勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 09:12

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輝達周三表示，第 3 季營收入將達約 325 億美元，上下浮動 2%。雖然分析師的平均預估是 319 億美元，但預測區間的高標達到 379 億美元。

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輝達預估，第 3 季調整後毛利率為 75%，加減 50 個基點，而分析師的平均預測毛利率是 75.5%。

以下是天風國際證券分析師郭明錤對輝達財報的看法：



1、F3Q25 的營收預測看似優於賣方預期 （300～320 億美元），但實際上低於買方預期 （330～350 億美元），這是引發財報出爐後股價下跌的主因之一。

2、我先前提及觀察重點之一是 Blackwell RTO 費用對獲利的影響，輝達也提到這影響，並指出此負面影響可能會持續。產品轉換期對獲利的負面影響在財報前較少人提及，這在短線上不利股價。

3、我的供應鏈調查指出，2024 年底前 GB200 NVL36 出貨量約 3,000-5,000 櫃，符合輝達提及 Blackwell 晶片在 4Q 將創造幾十億美元的說法。