盤中速報 - Biswap大跌12.05%，報0.0737美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 00:05
Biswap(BSW)在過去 24 小時內跌幅超過12.05%，最新價格0.0737美元，總成交量達0.42億美元，總市值0.38億美元，目前市值排名第 205 名。
近 1 日最高價：0.0943美元，近 1 日最低價：0.073美元，流通供給量：493,559,937。
Biswap 位於幣安智能鏈區塊鏈上，是一個去中心化的交易平台，旨在交易所基於 BEP-20 的代幣。 Biswap 為用戶提供一流的速度並承諾網路交易成本。 該平台還可以免費交易所代幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+34.38%
- 近 1 月：+33.94%
- 近 3 月：-7.09%
- 近 6 月：-35.98%
- 今年以來：-30.03%
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