盤中速報 - IDEX大漲27.2%，報0.04864美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 20:20
IDEX(IDEX)在過去 24 小時內漲幅超過27.2%，最新價格0.04864美元，總成交量達0.41億美元，總市值0.41億美元，目前市值排名第 207 名。
近 1 日最高價：0.06092美元，近 1 日最低價：0.03821美元，流通供給量：807,488,993。
IDEX幣是幣安智慧鏈上的DEX代幣，是一個由AuroraDAO建立的基於乙太坊的去中心化的智能合約交易所，該交易所支持即時交易，並且有著高交易輸送量，可以一次完成很多筆交易。其旨在提供中心化交易平臺的介面及交易速度，同時保持去中心化交易所的安全性。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.36%
- 近 1 月：+20.64%
- 近 3 月：-18.35%
- 近 6 月：-27.98%
- 今年以來：-22.41%
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