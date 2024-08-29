盤中速報 - MBOX大漲15.71%，報0.172美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 07:08
MBOX(MBOX)在過去 24 小時內漲幅超過15.71%，最新價格0.172美元，總成交量達0.41億美元，總市值0.55億美元，目前市值排名第 186 名。
近 1 日最高價：0.192美元，近 1 日最低價：0.143美元，流通供給量：315,737,217。
2021年4月9日MBOX幣開始發行，MBOX幣是MOBOX平臺的原生功能型代幣，是一個遊戲平臺，將收益挖礦和NFT挖礦結合，以創建一個免費和邊賺邊玩的生態系統，旨在實現跨遊戲和平臺的NFT互操作性，MBOX幣屬於NFT概念代幣，即非同質化代幣，是指一個擁有區塊鏈管理權，獨特的區塊鏈專案。例如，收藏、遊戲物品、數位藝術、活動門票、功能變數名稱，甚至是實物資產的擁有權記錄。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.97%
- 近 1 月：-30.59%
- 近 3 月：-56.10%
- 近 6 月：-60.64%
- 今年以來：-64.46%
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