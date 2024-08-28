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〈貴金屬盤後〉美元走軟 黃金上漲 市場等待Fed進一步指示

鉅亨網編譯許家華 2024-08-28 06:20

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（圖：REUTERS/TPG）

在美元疲軟的推動下，黃金價格周二 (27 日) 上漲，投資者等待通膨數據，可望用以預判美聯準會 (Fed) 下個月的降息規模。

  • 現貨黃金上漲 0.3% 至每盎司 2524.94 美元，低於上周創下的歷史新高 2531.60 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，收每盎司 2552.90 美元。

美元指數下跌 0.3%，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「目前最重要的事情是，過去一小時美元下跌僅是小小推動金價，卻有許多買盤湧入。」

投資者現在等待周五排定發布的個人消費支出（PCE）數據，因為該關鍵通膨報告是 Fed 首選通膨指標。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，通膨數據若意外更熱，恐對 Fed 政策產生輕微影響，但 Fed 確信 9 月會降息，且除此之外，今年可能再次降息。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月降息 25 個基點的可能性為 63.5%，降息 50 個基點的可能性約為 36.5%。

投資者樂觀期待美國降息，且中東衝突帶來的擔憂情緒揮之不去，兩者相互推動下，黃金價格已突破每盎司 2500 美元的心理關卡，並有望迎來 2020 年以來最好的一年。

然而，德國商銀報告寫道：「因此，黃金大部分利多消息可能已經反映在價格上了。我們認為黃金目前沒有顯著的上漲潛力，其他三種貴金屬有更大空間追趕黃金。」

其他貴金屬
  • 現貨白銀上漲 0.6%，至每盎司 30.07 美元。
  • 現貨鉑金下跌 0.1%，至每盎司 960.90 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.8%，至每盎司 975.58 美元。

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