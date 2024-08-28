盤後速報 - 中環(2323)下週(9月4日)除息0.68元，預估參考價12.72元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
中環(2323-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。
以今日(8月28日)收盤價13.40元計算，預估參考價為12.72元，息值合計為0.68元，股息殖利率5.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
中環(2323-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光碟片及有關塑膠殼子製造加工與買賣。近5日股價下跌1.83%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|13.40
|0.68
|5.07%
|0.0
|2022/10/14
|6.53
|0.1
|1.53%
|0.0
|2021/09/06
|10.05
|0.7
|6.97%
|0.0
|2020/07/17
|7.64
|0.2
|2.62%
|0.0
|2004/07/15
|16.5
|0.99
|6.05%
|0.0
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