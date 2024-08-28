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鉅亨速報

盤後速報 - 中環(2323)下週(9月4日)除息0.68元，預估參考價12.72元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


中環(2323-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。

以今日(8月28日)收盤價13.40元計算，預估參考價為12.72元，息值合計為0.68元，股息殖利率5.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

中環(2323-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光碟片及有關塑膠殼子製造加工與買賣。近5日股價下跌1.83%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 13.40 0.68 5.07% 0.0
2022/10/14 6.53 0.1 1.53% 0.0
2021/09/06 10.05 0.7 6.97% 0.0
2020/07/17 7.64 0.2 2.62% 0.0
2004/07/15 16.5 0.99 6.05% 0.0

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集中市場加權指數22370.660.84%
中環13.40.00%

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