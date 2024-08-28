祖克伯懊惱：未能力抗干預 屈從拜登政府審查發文要求

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 11:49

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Meta Platforms (Meta-US) 執行長馬克 · 祖克伯（Mark Zuckerberg）周一 (26 日) 以公開信指控美國拜登政府在全球新冠疫情期間對旗下社交平台臉書（Facebook）施加壓力，要求其審查與疫情相關的內容。祖克伯表示，他對公司屈從於這種壓力的決定感到遺憾。

這封信發送給了美國國會眾議院司法委員會主席 Jim Jordan。祖克伯在信中提到，拜登政府的高級官員，包括白宮官員，曾多次要求臉書審查某些與新冠病毒相關的內容，包括幽默和諷刺的帖子。當臉書拒絕時，政府官員表達了強烈的不滿。他強調，儘管最終的決策權在 Meta，但政府施加的壓力是不正當的，他後悔未能更公開地表達反對意見。

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根據報導，疫情期間，臉書刪除了超過 2000 萬條內容，這些內容被認為是虛假信息或違反平台政策的發文。祖克伯與其他社交媒體高層一樣，對過度內容審查表示遺憾。

此外，祖克伯還提到在 2020 年美國大選前，聯邦調查局（FBI）曾警告臉書，稱俄羅斯可能會對拜登家族進行虛假宣傳。當時，臉書對《紐約郵報》報導的拜登家族腐敗指控進行了事實核查，並暫時將該報導降級處理。祖克伯後悔這一決定，並表示已經改變了相關政策，以防止類似情況再次發生。

祖克伯在信中強調，他希望在即將到來的選舉中保持中立，不會為任何一方提供支持。他指出，自己的基金會是非黨派性質，並且不打算在本次選舉周期內做出類似的貢獻。