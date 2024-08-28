索尼調漲日本PS5售價19% 股價漲至一個月新高

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-28 10:29

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索尼 (Sony) 宣布調漲日本地區 PlayStation 5(PS5)遊戲機售價 19%，激勵股價周三 (28 日) 一度上漲 2.7% 至 14,150 日元，觸及一個月以來新高。

索尼 (SONY-US) 27 日宣布，因原料、製造、物流成本飆漲等全球經濟情勢變化，在評估對該公司業績的影響之後，決定自 9 月 2 日起調漲日本國內 PS5 及其相關周邊產品售價。

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搭載光碟機的標準版 PS5 日本售價從 66,980 日元調漲 19% 至 79,980 日元、未搭載光碟機的數位版 PS5 售價從 59,980 日元調漲 21% 至 72,980 日元。

此為 PS5 自 2020 年 11 月開賣後、第 3 度調漲日本售價，先前分別在 2022 年 9 月、2023 年 11 月漲過售價。。

外界普遍預期該公司未來幾個月將推新版 PS5。本月稍早微軟也將 XBox Series X 的日本售價，調升 12% 至近 67,000 日元