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鉅亨速報

盤後速報 - 宜進(1457)下週(8月28日)除權0.5元，預估參考價20.14元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


宜進(1457-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(8月21日)收盤價21.15元計算，預估參考價為20.14元，權值合計為1.01元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜進(1457-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維及其製品之假撚製造加工買賣。各種合成纖維伸縮尼龍絲特多龍絲之製造加工及內外銷。委託營造廠商興建國民住宅商業大樓之出租出售等。近5日股價上漲1.7%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 21.15 0.0 0.0% 0.5
2024/03/28 20.55 1.0 4.87% 0.0
2023/06/19 18.8 1.0 5.32% 0.0
2022/07/11 17.75 1.0 5.63% 0.0
2021/04/28 21.0 1.0 4.76% 0.0

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