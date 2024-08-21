盤後速報 - 宜進(1457)下週(8月28日)除權0.5元，預估參考價20.14元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
宜進(1457-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(8月21日)收盤價21.15元計算，預估參考價為20.14元，權值合計為1.01元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜進(1457-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維及其製品之假撚製造加工買賣。各種合成纖維伸縮尼龍絲特多龍絲之製造加工及內外銷。委託營造廠商興建國民住宅商業大樓之出租出售等。近5日股價上漲1.7%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|21.15
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/03/28
|20.55
|1.0
|4.87%
|0.0
|2023/06/19
|18.8
|1.0
|5.32%
|0.0
|2022/07/11
|17.75
|1.0
|5.63%
|0.0
|2021/04/28
|21.0
|1.0
|4.76%
|0.0
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