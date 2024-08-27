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鉅亨速報

盤後速報 - 世紀(5314)下週(9月3日)除息1.8元，預估參考價165.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


世紀(5314-TW)下週(9月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(8月27日)收盤價167.00元計算，預估參考價為165.2元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

世紀(5314-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為承攬建案室內裝璜工程。經營複合式餐飲業務。建築材料買賣及進出口貿易業務。近5日股價下跌9.72%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/03 167.00 1.8 1.08% 0.0
2006/07/12 9.0200005 0.1369675 1.52% 0.0

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集中市場加權指數22185-0.25%
世紀1672.77%

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加權指數法興(售) 槓桿5.62

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