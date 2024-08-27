盤後速報 - 世紀(5314)下週(9月3日)除息1.8元，預估參考價165.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
世紀(5314-TW)下週(9月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(8月27日)收盤價167.00元計算，預估參考價為165.2元，息值合計為1.8元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
世紀(5314-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為承攬建案室內裝璜工程。經營複合式餐飲業務。建築材料買賣及進出口貿易業務。近5日股價下跌9.72%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/03
|167.00
|1.8
|1.08%
|0.0
|2006/07/12
|9.0200005
|0.1369675
|1.52%
|0.0
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