迎接資金行情，你準備好了嗎?新主力股長華如預期大漲噴出，下一檔材料飆股就是「他」
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 18:00
台股簡單看，月線翻揚，正式轉為回升行情，美國聯準會要降息，美元貶值，台幣升值，國際熱錢可望前進台股，只要沒有突發性利空，可以期待後面資金行情，9 月飆股，現在就要開始佈局。操作上只要特別注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。
大華國際投顧蘇建豐指出，半導體是市場主流，半導體設備和扇出型面板級封裝以及矽光子都要特別留意，弘塑 (3131-TW)，均華(6640-TW)，均豪(5443-TW)，志聖(2467-TW)，閎康(3587-TW)，友威科(3580-TW)，鑫科(3663-TW)，東捷(8064-TW)，晶彩科(3535-TW)，光聖(6442-TW)，上詮(3363-TW)，波若威(3163-TW)，前鼎(4908-TW)，聯亞(3081-TW)，訊芯 - KY(6451-TW)，聯均(3450-TW) 等，蘇建豐有準備一份下一波主流的資料，包含 AI 伺服器，機殼，矽光子和散熱，有興趣的朋友可以到蘇建豐 LINE 群組中索取。
8 月盤勢震盪，蘇建豐還是領軍打出美好的一仗，友威科操作三次，總共大賺 + 114%，鑫科操作兩次，總共大賺 + 100%，精聯大賺 + 49%，短打擎亞 (8096-TW) 大賺 + 28%，柏騰 (3518-TW) 創高，新主力股長華 (8070-TW) 直接噴出大賺 + 25%，龍哥都是提早佈局，買在市場上沒人知道的時候，後面成為市場主流，就是輕鬆賺錢。
「鑫科第二 - 柏騰 (3518-TW)」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收創下新高，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，比價百元鑫科，股價創下新高，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二，跟著龍哥低檔佈局，簡單獲利。
【新主力股長華】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材準備發酵，股價創高來到 60.9 元，持股 48~60.9 元，持股已經大賺 + 25%，股價超級低估，目標翻倍賺，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單獲利！
最新佈局【9 月飆股】，矽光子概念，7 月營收年增 8X%，第四季要放量出貨，營收和獲利開始大成長，股價剛站回月線，潛在上漲空間 + 40~60%，開放登記見證，一起賺錢！
最新佈局【新材料飆股】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，股價經過整理轉強，法人開始佈局，潛在上漲 + 30~50%，開放登記見證，繼續搶錢！
最新佈局【9 月飆股】和【新材料飆股】，長華大漲創高，見證驗證，開放登記限量 100 名，全面通知進場，留言「128」優惠價，贏在起跑點，9 月賺飽飽！
【Line ID】@lung88988
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
迎接資金行情，你準備好了嗎? 新主力股長華如預期大漲噴出，下一檔材料飆股就是「他」
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇