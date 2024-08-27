鉅亨網新聞中心 2024-08-27 18:00

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台股簡單看，月線翻揚，正式轉為回升行情，美國聯準會要降息，美元貶值，台幣升值，國際熱錢可望前進台股，只要沒有突發性利空，可以期待後面資金行情，9 月飆股，現在就要開始佈局。操作上只要特別注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。

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「鑫科第二 - 柏騰 (3518-TW)」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收創下新高，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，比價百元鑫科，股價創下新高，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二，跟著龍哥低檔佈局，簡單獲利。

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最新佈局【9 月飆股】，矽光子概念，7 月營收年增 8X%，第四季要放量出貨，營收和獲利開始大成長，股價剛站回月線，潛在上漲空間 + 40~60%，開放登記見證，一起賺錢！

最新佈局【新材料飆股】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，股價經過整理轉強，法人開始佈局，潛在上漲 + 30~50%，開放登記見證，繼續搶錢！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

迎接資金行情，你準備好了嗎? 新主力股長華如預期大漲噴出，下一檔材料飆股就是「他」

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