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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為70.64元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 22:15


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.27元，其中最高估值3.89元，最低估值2.63元，預估目標價為70.64元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.89(3.56)4.215.044.9
最低值2.63(2.63)2.943.24.9
平均值3.26(3.22)3.684.174.9
中位數3.27(3.21)3.684.154.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值81.79億97.16億113.65億127.18億
最低值74.17億84.86億91.61億127.18億
平均值77.82億89.85億101.98億127.18億
中位數77.76億89.45億100.79億127.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS14.30-6.26-0.130.322.09
營業收入51.62億26.54億31.05億29.76億62.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTCOM

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