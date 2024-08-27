鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至3.27元，預估目標價為70.64元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 22:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.27元，其中最高估值3.89元，最低估值2.63元，預估目標價為70.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.89(3.56)
|4.21
|5.04
|4.9
|最低值
|2.63(2.63)
|2.94
|3.2
|4.9
|平均值
|3.26(3.22)
|3.68
|4.17
|4.9
|中位數
|3.27(3.21)
|3.68
|4.15
|4.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.79億
|97.16億
|113.65億
|127.18億
|最低值
|74.17億
|84.86億
|91.61億
|127.18億
|平均值
|77.82億
|89.85億
|101.98億
|127.18億
|中位數
|77.76億
|89.45億
|100.79億
|127.18億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|14.30
|-6.26
|-0.13
|0.32
|2.09
|營業收入
|51.62億
|26.54億
|31.05億
|29.76億
|62.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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